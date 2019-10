W październiku stolica Gruzji celebruje doroczne Święto Urodzaju. Dzielnica Starego Tibilisi rozbrzmiewa tradycyjną muzyką i wypełnia się stoiskami z pysznymi, tradycyjnymi potrawami, słodyczami oraz ludowym rękodziełem. Dodatkową atrakcją są występy zespołów ludowych. W tym roku to święto będzie również obchodzone w Warszawie.

Święto Tibilisi w sercu Warszawy

W ostatnią sobotę października przy ulicy Marszałkowskiej 85 w Warszawie restauracja Leo’s Marani przy współpracy z Ambasadą Gruzji i gruzińską organizacją Qartuli Gvavebi, organizuje Święto Tibilisi w Warszawie. Na zaproszenie organizatorów do Polski przylecą m.in. artyści gruzińskiej estrady i projektanci mody. Tego dnia przed restauracją staną również stoiska z tradycyjnymi potrawami, słodkościami i rękodziełem. Wielbiciele gruzińskiej kultury i kuchni będą mogli zarówno zaopatrzyć się w ichniejsze specjały jak również wziąć udział w warsztatach kulinarnych i nauczyć się gotować pierożki chinkali, piec placki chaczapuri i przygotowywać słodkie czurczele a wieczorem zasiąść do prawdziwej, gruzińskiej uczty.

Uczta dla ciała i duszy

Jarmark produktów gruzińskich wystartuje w samo południe, zaś warsztaty kulinarne odbędą się godz. 14.00. Natomiast o godz. 19.00 rozpocznie się prawdziwa gruzińska uczta połączona z pokazami mody od gruzińskich projektantów. Wieczór uświetni występ gruzińskiej gwiazdy estrady Salome Mirianashvili.

Z Okazji Święta Tibilisi Levan Dumbowski, Szef Kuchni Leo’s Marani przygotował również specjalne menu, m.in.: jagnięcina duszona w pomidorach, szaszłyki z żeberek jagnięcych, a także wypiekane na miejscu chaczapuri i słodkości. W tak wyjątkowy wieczór nie może oczywiście zabraknąć „Madam Bovar” - autorskiego dania Szefa Kuchni Levana Dumbowskiego, które jest słynne w całej Gruzji.

- Moim marzeniem jest, by tego dnia stworzyć namiastkę Gruzji w centrum Warszawy Mam nadzieję, że to będzie dla wszystkich wspaniały i niezapomniany dzień. - mówi Levan Dumbowski, Szef Kuchni w restauracji Leo’s Marani. - Chciałbym, by takie wydarzenia weszły na stałe do kalendarza warszawskich imprez. – dodaje.

Pełny program wydarzenia

12.00 – 16.00: jarmark produktów gruzińskich

14.00 – 17.00: warsztaty kulinarne z przygotowywania chinkali, chaczapuri i czurczeli

19.00 – 23.00: uczta gruzińska, pokazy mody, występ Salome Mirianashvili.

W tym dniu obowiązuje specjalna karta menu opracowana przez Szefa Kuchni . Więcej informacji pod nr tel. restauracji Leo’s Marani: tel. 22 579 44 42.