Świętuj z nami 10. urodziny Egurrola Dance Kids w CH Blue City!

Już po raz piąty Egurrola Dance Studio oraz znana na całym świecie marka Barbie® wspólnie zapraszają do zabawy pełnej roztańczonych wrażeń i niezapomnianych emocji.

W czasie Kids Challenge oraz Światowego Festiwalu Tańca Barbie® na scenie w Blue City zaprezentują się tancerze szkół Egurrola Dance Studio, którzy zaprezentują swoje umiejętności w najbardziej widowiskowych stylach tańca, m.in. hip hopie, tańcu jazzowym i tańcu nowoczesnym. Zawalczą oni o miejsce na podium, medale oraz dyplomy, a na najlepszych z nich czekać będą fantastyczne nagrody.

Nie zabraknie również tanecznych atrakcji dla publiczności. Instruktorzy oraz tancerze wystąpią we wspólnym tanecznym flash mobie, do udziału w którym zaproszą wszystkich zgromadzonych – także tych, którzy na co dzień nie tańczą w Egurrola Dance Studio. To świetna okazja, aby spróbować swoich sił w tańcu i dać się porwać fantastycznej zabawie.

W ten weekend celebrować będziemy także 10. rocznicę powstania szkoły Egurrola Dance Kids w Blue City. Świętowanie okrągłych urodzin nie mogłoby odbyć się bez tortu, którym poczęstowani zostaną goście wydarzenia.

Zapraszam wszystkich do wspólnego przeżywania tanecznych emocji – mówi założyciel szkoły, choreograf Agustin Egurrola. 10. urodziny to wspaniała okazja do celebrowania, dlatego dla wszystkich, którzy będą z nami w ten weekend, wraz ze światową marką Barbie® przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Przyjdźcie, bawcie się z nami, a przekonacie się, że taniec to nie tylko świetny sposób, aby przekazać swoje emocje, ale także żeby świętować!

To będzie niesamowity weekend, więc zarezerwuj swój czas, zaproś znajomych i świętujcie razem z nami!

23-24 listopada 2019 r.

CH Blue City, poziom -1, Al. Jerozolimskie 179



Wstęp wolny!