Sylwester miejski bez fajerwerków, prezydent podjął decyzję. 31 grudnia centrum Warszawy będzie nieprzejezdne, scena już stoi

W sylwestra od godziny 14.00 zamknięta dla ruchu zostanie al. „Solidarności” od Nowego Przejazdu do al. Jana Pawła II oraz Marszałkowska i gen. W. Andersa od Królewskiej do Nowolipki. Zmiany te potrwają do ok. godz. 5.00 w Nowy Rok. W tym czasie zmienią się trasy linii tramwajowych: 4, 15, 20, 23, 26 i 35 oraz autobusowych: E-2, 107, 111, 157,160, 190, 222, 520, N11, N13, N16, N21, N41, N42, N61, N63, N66, N71 i N91. Od godz. 22.00 do ok. godz. 2.00 nieczynna będzie stacja metra Ratusz Arsenał.

Zamiast tramwajów uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z90: DW.WILEŃSKI – most Śląsko-Dąbrowski – al. „Solidarności” – Kapucyńska – Miodowa – Senatorska – Wierzbowa – pl. marsz. J. Piłsudskiego – Królewska – Grzybowska – al. Jana Pawła II – al. „Solidarności” – OKOPOWA oraz tramwajowa 73: ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – 11 Listopada – Stalowa – CZYNSZOWA.

Po północy, powrót do domu ułatwi Warszawski Transport Publiczny. Autobusy linii 507 i 522 oraz tramwaje linii: 2, 3, 4, 9, 23 i 33 będą jeździły przez całą noc. Nocnej przerwy nie będzie również w metrze. Pociągi podziemnej kolei linii M1 i M2 od ok. godz. 20.00 w sylwestra do ok. godz. 1.30 w Nowy Rok będą jeździły co ok. 3 min., do ok. godz. 3.00 co ok. 10 min., a następnie do godz. 5.00 co ok. 15 min. Autobusy linii nocnych: N13, N24, N25, N33, N35, N37, N42, N43, N44 i N64 do godz. 3.00 będą jeździły częściej.