Sylwester w Warszawie w latach 90. Tak ponad 20 lat temu bawili się mieszkańcy w ostatnią noc w roku

Sylwestrowy szał lat 90. w Warszawie

Sylwestrowa zabawa już za nami. Postanowiliśmy więc zabrać Was w sentymentalną podróż do przeszłości i pokazać archiwalne zdjęcia stolicy z okresu noworocznego. Jak warszawiacy bawili się ponad dwadzieścia lat temu w ostatnią noc roku? Tego dowiecie się, zaglądając do naszej galerii. To właśnie tam prezentujemy zdjęcia wykonane w latach 90.