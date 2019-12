Sylwestrowy patrol dla zbłąkanych zwierząt. Wolontariusze pomogą czworonogom przerażonym hukiem fajerwerków

Sylwester to trudny czas dla zwierząt. Odgłosy odpalanych fajerwerków i petard to dla czworonogów prawdziwa tortura. Przerażone hukiem psy i koty mogą uciec od swoich właścicieli i w panice często nie są w stanie znaleźć znaleźć drogi powrotnej do domu. Jeśli tak się stanie, zbłąkanym zwierzakom pomoże specjalny patrol, który będzie czuwać przez całą sylwestrową noc. Szczegóły w artykule poniżej.