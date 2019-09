Symphosphere - muzyczne uniwersum Możdżera

Leszek Możdżer należy od lat do grona najwybitniejszych pianistów jazzowych w Europie, ale pozostaje jednym z najciekawszych twórców, którzy nieustannie poszukują nowych artystycznych wyzwań, eksperymentując i eksplorując coraz to nowe muzyczne terytoria. Tym razem słynny pianista we współpracy z doskonale znanym ze wspólnych dokonań szwedzkim kontrabasistą Larsem Danielssonem postanowili połączyć siły i wraz z nominowaną do Grammy amerykańską saksofonistką Tią Fuller, perkusistą Wojciechem Bulińskim, gitarzystą Wojtkiem ‘Monterem’ Orszewskim oraz złożoną z najzdolniejszych młodych instrumentalistów Santander Orchestra, zapraszają do wyjątkowego muzycznego uniwersum. Symphosphere to projekt łączący improwizacje jazzowe z bogatymi możliwościami orkiestry symfonicznej i elektronicznymi brzmieniami. Połączenie śmiałe i zaskakujące, a zarazem niezwykle oryginalne, bo odkrywające nowe dźwiękowe przestrzenie z całą paletą najróżniejszych kolorów i odcieni.

Leszek Możdżer jest jednym z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych. Światowej klasy, odważny eksplorator i oryginalny twórca, wyróżniający się własnym językiem muzycznym. Nagrywał płyty z najwybitniejszymi polskimi muzykami jazzowymi: Tomaszem Stańką, Januszem Muniakiem, Michałem Urbaniakiem, Adamem Pierończykiem, Henrykiem Miśkiewiczem, Anną Marią Jopek. Nagrywał też ze Zbigniewem Preisnerem (m.in. Requiem dla mojego przyjaciela oraz 10 łatwych utworów na fortepian). Od lat współpracuje również z mieszkającym w Los Angeles kompozytorem Janem Kaczmarkiem, wliczając w to nagranie nagrodzonej Oscarem muzyki do Finding Neverland. Możdżer koncertował i nagrywał z międzynarodowymi gwiazdami takimi jak: David Friesen, Pat Metheny, Arthur Blythe, Buster Williams, Billy Harper, Joe Lovano, Archi Shepp, David Liebman, Charles Fox, Lester Bowie, David Gilmour, Marcus Miller, John Scofield, Steve Swallow, Eddi Daniels, Tan Dun. Pianista najpełniej odnajduje się w projektach solowych i autorskiego trio z Larsem Danielssonem i Zoharem Fresco.

Tia Fuller – amerykańska saksofonistka jazzowa, w 2019 roku nominowana do nagrody Grammy za najlepszy jazzowy album instrumentalny. Z powodzeniem odnajduje się w muzyce jazzowej, pop i R&B. Fuller była m.in. solistką zespołu Beyoncé podczas światowej trasy koncertowej I AM … Sasha Fierce i Beyoncé Experience World Tour. Razem z wokalistką występowała przed Prezydentem Barackiem Obamą na specjalnym koncercie w Białym Domu. Współpracowała z takimi artystami jak Christian McBride, Nancy Wilson, Dianne Reeves, Aretha Franklin, Ralph Peterson czy Dave Holland. Wśród wielu wyróżnień należy wymienić zwycięstwo w rankingu krytyków JazzTimes w kategorii najlepsza saksofonistka altowa (2018), a także w ankiecie magazynu Downbeat w 2013 (saksofon altowy i flet) i 2014 roku (saksofon altowy). Tia Fuller jest profesorem w słynnym Berklee College of Music.

Lars Danielsson – szwedzki kontrabasista jazzowy, jeden z najwybitniejszych w Europie. Gra również na gitarze basowej i wiolonczeli. Absolwent Konserwatorium Muzycznego w Göteborgu. W 1985 roku założył Legendarny Lars Danielsson Quartet (z byłym saksofonistą Milesa Davisa Dave’em Liebmanem, Bobo Stensonem przy fortepianie i perkusistą Jonem Christensenem). Współpracował z takimi artystami jak Trilok Gurtu, Kenny Wheeler, Jon Christensen, Leszek Możdżer, Zohar Fresco, Jack DeJohnette, Bob Berg, Bill Evans czy Randy Brecker.

Santander Orchestra to projekt edukacyjny składający się z najbardziej utalentowanych muzyków z całej Polski. - Stworzyliśmy Santander Orchestra z myślą o młodych, zdolnych studentach. Ten autorski projekt pozwala naszym muzykom doskonalić swoje umiejętności pod okiem wybitnych tutorów, a także zdobywać nowe doświadczenia. W tym roku, oprócz klasycznej ścieżki koncertowej podczas Wielkanocnego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena, zaprezentowaliśmy również zupełnie inną odsłonę orkiestry. Przy współpracy z Adamem Sztabą wzbogaciliśmy koncerty o muzykę popularną. Z kolei nadchodząca trasa koncertowa z Leszkiem Możdżerem to jeszcze inny format muzyczny i bez wątpienia ważny krok na ścieżce do wymarzonej kariery młodego artysty. W naszym banku kierujemy się hasłem Bank Jaki Chcesz, a w kontekście Orkiestry mówimy - Zagraj Jak Chcesz – mówi Katarzyna Meissner, dyrektor Biura Sponsoringu i Projektów Relacyjnych w Santander Bank Polska.

Oprócz szlifowania umiejętności muzycznych Santander Orchestra pozwala zdobyć wiedzę z zakresu public relations, social mediów, zarządzania finansami czy prawa autorskiego – zwykle pomijanych w programie uczelni muzycznych, a bardzo ważnych przy budowaniu kariery zawodowej. Od 2015 r. Santander Orchestra zagrała m.in. 16 koncertów symfonicznych pod kierunkiem Krzysztofa Pendereckiego, Johna Axelroda, Jerzego Maksymiuka, José Marii Florêncio, Lawrence’a Fostera oraz Marka Mosia. W maju 2019 r. młodzi muzycy wystąpili w Madrycie tuż przed wielkim finałem rozgrywek UEFA Champions League pod batutą Adama Sztaby. Pomysłodawcami Santander Orchestra są Santander Bank Polska i Fundacja MyWay.