Syreni Śpiew Koneser. Kultowy klub wraca do Warszawy. Tak wygląda w zupełnie nowej odsłonie

Syreni Śpiew Koneser

Na ten moment czekało tysiące warszawiaków. Kultowy klub Syreni Śpiew Koneser powraca po długiej przerwie. Niegdyś zlokalizowany w architektonicznej perle modernizmu przy ul. Rozbrat. Teraz wypełni mury starego magazynu spirytusu na Placu Konesera 4 w całkowicie nowej odsłonie. Klub będzie miał 4 poziomy, 4 bary, 3 sceny, ogród, śródziemnomorską kuchnię, niezależne nagłośnienie, przeszklony dach i weneckie lustra. Co jeszcze? - Ściany przesiąknięte historią i spirytusem. Oryginalne schody czy elementy oświetlenia, przełamane elegancją salonów Ameryki z czasów szalejącej prohibicji – czytamy opis klubu na Facebooku. Syreni Śpiew Koneser ma być otwarty 7 dni w tygodniu, od rana do wieczora. Będzie to miejsce śniadań, lunchów, kolacji, ale i wielkich imprez i wydarzeń kulturalnych.

Od 7 września 2019 r. Syreni Śpiew Koneser będzie działał na PLACU KONESERA 4