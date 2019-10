Syrenka Picassa na Woli już gotowa! Można podziwiać odwzorowany szkic mistrza [ZDJĘCIA]

Pomysłodawcą odtworzenia szkicu jest Paweł Sypek - obecny opiekun mieszkania. - Uznał on, że skoro Picasso wybrał takie miejsce, to jego misją jest przywrócenie Syrenki - słyszymy od Niny Iżyckiej i Dobrochny Tulczyńskiej - artystek, które odtworzyły obraz w nowej formie.

- Z chęcią wykonałyśmy to zlecenie. Syrenka jest dokładnie w takim samym rozmiarze, umieszczona tylko trochę wyżej niż oryginał - ujawniają. Różnicę widzimy również w technice dzieła. - Oryginał był wykonany węglem, my wybrałyśmy bardziej trwały materiał, tj. farbę akrylową. Artystki zastrzegają, by nie traktować nowej Syrenki jako wiernego odwzorowania. Wskazuje na to chociażby grubszy kontur kresek. - Nie staraliśmy się stworzyć kopii. Chcieliśmy, żeby nie była to reprodukcja, a bardziej coś w rodzaju pomnika - wyjaśniają.

