Syreny alarmowe 1 sierpnia w godzinę ''W''. Nie tylko w Warszawie, ale na całym Mazowszu. Mieszkańcy oddadzą hołd powstańcom

Syreny alarmowe i godzina "W"

Wojewoda mazowiecki poinformował, że 1 sierpnia o godz. 17.00 na Mazowszu zawyją syreny. Zwrócił się on do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu o uruchomienie syren alarmowych na administrowanym przez nich obszarze.

Godzina "W". Oddadzą hołd powstańcom warszawskim

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o godzinie 17:00. Do walki przystąpiło około 50 tys. żołnierzy Armii Krajowej. Głównym celem było wyzwolenie Warszawy spod okupacji niemieckiej, zanim do miasta wkroczą żołnierze Armii Czerwonej. Planowane na kilka dni Powstanie Warszawskie upadło dopiero 3 października 1944 r., po 63 dniach walki.

Podczas walk zginęło około 20 tys. żołnierzy Armii Krajowej, 3 tys. kościuszkowców oraz około 180 tys. osób cywilnych, w tym wielu wybitnych przedstawicieli życia kulturalnego i warszawskiej inteligencji. Około 650 tys. mieszkańców stolicy zostało wywiezionych do obozu przejściowego w Pruszkowie, stamtąd 150 tys. do przymusowej pracy w Niemczech, a 50 tys. do obozów koncentracyjnych.

Źródło: Nasze Miasto Warszawa / PAP