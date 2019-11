"Szafa prezesa" wycofana z licytacji. Kultowy mebel z filmu "Miś" zostaje na Pradze

„Szafa prezesa” zostaje na Pradze!

Kultowa „szafa prezesa” z filmu „Miś” zostaje na Pradze-Południe. Kultowy mebel miał być poddany licytacji 7 listopada, która ostatecznie nie odbyła się. - Rolę Klubu Sportowego „Tęcza” w filmie grał prawdziwy Klub Sportowy „Orzeł”, który też był właścicielem słynnej szafy. Niestety w ostatnich latach popadł on w długi, co skutkowało przejęciem jego majątku przez komornika. Teraz odzyskanym obiektem sportowym przy ul. Podskarbińskiej zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe - informuje Tomasz Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe, który wcześniej podjął interwencje w tej sprawie. Finalnie doszło do porozumienia między m.st. Warszawa, a KS Orzeł. Gwarantuje to, że mebel pozostanie na terenie stadionu przy ul. Podskarbińskiej, w oryginalnym obiekcie, w którym Stanisław Bareja kręcił swą kultową komedię. - Dzięki temu uda się zachować na mapie Pragi-Południe miejsce z niepowtarzalną historią i kultowym charakterem, tak silnie związanym z historią polskiej kinematografii **- informuje urząd dzielnicy.