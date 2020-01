Szalona jazda pijanego kierowcy tira ulicami Warszawy. Staranował 10 samochodów. Policja publikuje film

Rajd pijanego kierowcy tira

Staranował 10 aut, uszkodził znaki drogowe, zniszczył punkt elektroodpadów, a na końcu gnał pod prąd i czołowo zderzył się z fordem. To bilans nocnego rajdu, który urządził sobie nietrzeźwy kierowca tira. - Mężczyzna wsiadł za kółko swojej ciężarówki mając 3 promile [alkoholu - red.] we krwi. W piątkowy wieczór jechał od Modlińskiej mostem Północnym w kierunku Bielan pod prąd - relacjonują stołeczni policjanci. Później było jeszcze bardziej dramatycznie. Kierowca wjechał w ulicę Nocznickiego, przejeżdżając również przez trawnik, chodnik i uderzając w miejski punkt elektroodpadów oraz znak drogowy. - Po drodze uszkodził dziesięć pojazdów, a na sam koniec zderzył się czołowo z fordem, z którego jedna osoba została zabrana do szpitala. Kierowca został zatrzymany- dodaje policja warszawska.

Nagranie niebezpiecznego rajdu

Stołeczna policja udostępniła film, na którym widać finał rajdu pijanego kierowcy. Widać na nim, że kierowca pędzi pod prąd zygzakiem pomiędzy dwoma pasami i finalnie zderza się czołowo z fordem. Jak komentują świadkowie zdarzenia, to cud, że nikomu nie stało się nic poważnego.