Szkoła-gigant na Białołęce. Uczyć się w niej będzie 900 uczniów. Budowa pochłonie 91 mln zł

Białołęka to dzielnica, która od lat intensywnie się rozrasta. Wraz z kolejnymi blokami, przybywa mieszkańców, w tym tych najmłodszych. Od lat potrzeba tu nowych placówek oświatowych, by „pomieścić” wszystkich uczniów, a także, by zajęcia w przepełnionych szkołach nie kończyły się późnym popołudniem.

32 klasy i boisko na dachu

Sam budynek – mimo powierzchni – nie będzie „molochem”. Szkoła ma dwie kondygnacje. W połowie budynku „wycięto” parter, by stworzyć naturalne przejście po terenie bez konieczności wchodzenia do środka. Wnętrze będzie jasne i przestronne. Centralnym punktem ma być „agora”, główny hol placówki, otoczony schodami i balkonami.

W szkole na Tarchominie będzie aż 36 oddziałów, w tym 32 klasy I-VIII oraz cztery „zerówki”. Uczniowie pojawią się tu 1 września 2024 roku.

Będzie tu miejsce dla 900. dzieci. mat. pras.

- Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Stan surowy budynku placówki jest już na ukończeniu. Widać, że szkoła nie zdominowała tej przestrzeni Tarchomina i jest zatopiona w zieleni. Natomiast jej budowa znacząco poprawi sytuację uczniów w zachodniej części dzielnicy, która intensywnie się rozbudowuje. To kolejny obiekt edukacyjny, który powstaje na Białołęce – najmłodszej pod względem wieku mieszkańców dzielnicy. Tylko w tej kadencji oddaliśmy do użytku trzy duże, nowe szkoły. Oprócz budowy tego obiektu, kolejną placówkę rozbudowujemy, a następną przygotowujemy do procesu inwestycyjnego. Przy takim tempie rozwoju dzielnicy to bezwzględna konieczność - mówi Grzegorz Kuca, burmistrz Białołęki.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm: Wodpol z Żywca (lider), PBO Śląsk z Sosnowca i Conexio z Katowic.