Szkoła Podstawowa nr 30 w Warszawie już po remoncie za ponad 12 milionów. Na korytarzach posadzki jak ocean i źródełka z wodą pitną

Szkoła z tradycjami

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 roku w Warszawie istnieje od 1931 roku, niezmiennie w tym samym budynku. Wcześniej działała tu fabryka mebli. W 2004 roku oddano do użytku budynek hali sportowej wraz ze stołówką, a w 2010 roku został otwarty plac zabaw i przeprowadzono remont dachu.

- Ta szkoła to kawał rodzinnej historii. Uczyła się w niej moja mama, ja, brat, mój syn i mąż oraz jego brat. Wszystko to zaczęło się jeszcze przed wojną. Jak ja zaczynałam naukę, to było jeszcze widać cegły na zewnątrz. Pamiętam jak to wyglądało w 2014 jak kończyłam tą szkołę. Teraz to jest nie do poznania - tak mieszkańcy Warszawy komentują metamorfozę placówki.