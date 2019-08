Szkoła Stylu. Przygotujcie garderobę na powrót do szkoły

Szkoła nie jest taka zła

Wiemy, jak osłodzić wam odrobinę powrót do szkoły. Kompletując...nową garderobę na pierwsze dni nauki. W dniach 30-31 sierpnia w Sadyba Best Mall (ul. Powsińska 31) nie dość, że zaczerpniecie garść modowych inspiracji to jeszcze sami będziecie mogli wczuć się w rolę modela czy modelki i zaprezentować najnowsze trendy kolekcji Back to school 2019 na profesjonalnym wybiegu, który powstanie w głównym pasażu galerii. Pokaz obejmie prezentację stylizacji dla dzieci i młodzieży oraz najnowszych trendów w modzie damskiej i męskiej.

W ramach wydarzenia "Szkoła Stylu" czeka nas jeszcze spotkanie z gościem specjalnym - Karoliną Gilon. W piątek, 30 sierpnia znana influencerka opowie nam o świecie modzie i światowych trendach. Będzie okazja na krótką rozmowę, autograf czy selfie z gwiazdą.