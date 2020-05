Szkoły podstawowe w Warszawie otwarte od 25 maja. Pomiary temperatury, pojedyncze ławki, brak dzwonków

Władze Warszawy zadecydowały, że od 25 maja do szkół wrócą najmłodsi uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej. Ratusz liczy, że rodzice wyślą około 11 proc. dzieci. - Działają już żłobki i przedszkola, teraz przyszedł czas na dzieci z klas I-III, które 25 maja powrócą do szkół podstawowych – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Zrobiliśmy wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo. Zakupiliśmy niezbędne środki ochrony osobistej, przygotowaliśmy i wdrożyliśmy odpowiednie procedury.

Miasto, jak czytamy w informacji prasowej, samo opracowało również procedury oraz instrukcje, nieuwzględnione w wytycznych rządu.

Do podstawówek w Warszawie uczęszcza ponad 45 tys. uczniów. Miasto przeprowadziło ankietę wśród rodziców we wszystkich 226 szkołach tego typu. Zgodnie z deklaracjami, do szkół od 25 maja wróci ok. 11 proc. uczniów (4892 osoby). Ratusz przypomina, że w podobnej ankiecie przed otwarciem przedszkoli i żłobków 27 proc. rodziców deklarowało chęć wysłania maluchów. Ostatecznie trafiło do nich ok. 10 proc. dzieci.

Jak będą wyglądały zajęcia?

W szkołach podstawowych o formule zajęć – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej – decydować będzie dyrektor. Może on zadecydować o kształceniu zdalnym.