Szkoły zamknięte, ale rekrutacja trwa. Nowe zasady składania wniosków przez epidemię koronawirusa

Koronawirus zaburzył normalne funkcjonowanie placówek oświatowych, ale rekrutacja do przedszkoli oraz pierwszych klas szkół podstawowych przebiegnie zgodnie z harmonogramem. Etap składania wniosków trwa jeszcze do najbliższego piątku, tj. 20 marca. Epidemia wymusiła jednak pewne zmiany w procesie składania wniosków o nabór. Obecnie rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

Trzaskowski apeluje do rodziców

W serwisie stołecznego Biura Edukacji pojawił się również list prezydenta miasta. Trzaskowski przypomina: - Przed nami pierwszy tydzień zamkniętych przedszkoli i szkół. Zaczyna się czas, w którym od nas, dorosłych, wiele zależy. Nasza rozwaga, odpowiedzialność i spokój są bardzo potrzebne. To nie tylko zachowania ograniczające rozprzestrzenianie epidemii, ale także, co najważniejsze, wzmacniające poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (...) Chcemy, by czas zamknięcia szkół nie był okresem straconym. Nasi nauczyciele doskonale znają swoich uczniów, wiedzą do jakich źródeł sięgnąć, by przesłać odpowiednie materiały, zadania, lektury filmowe i książkowe. Nauczyciele młodszych dzieci skontaktują się Państwem, polecając lekturę czy zadania matematyczne.