Szopki bożonarodzeniowe w Warszawie. Nietypowy żłobek pojawił się w bazylice archikatedralnej. "Nawiązuje do bieżącej sytuacji"

W archikatedrze warszawskiej od kilku lat nie znajdziemy już tradycyjnego żłobka z Dzieciną, Józefem i Marią, figurami pasterzy, osłów oraz owieczek. Szopki w świątyni przy Świętojańskiej 8 mają skłaniać do refleksji. W poprzednich latach nawiązywały do wojny czy sytuacji politycznej, natomiast w tym roku - jak tłumaczy archikatedra - "do bieżącej sytuacji". W tegorocznej szopce zostawiono tylko to, co najważniejsze - Jezusa na sianku, który leży na obalonym murze. Na ścianie obok znajduje się cytat z Listu do Efezjan św. Pawła Apostoła: "On jest naszym pokojem".

Tegoroczna dekoracja żłobka w naszej archikatedrze nawiązuje do bieżącej sytuacji. Św. Paweł uczy, że Chrystus, przez swoje przyjście, zburzył mur wrogości, rozdzielający ludzkość. "On jest naszym pokojem" - naucza Paweł. Różne są mury w nas i wokół nas. Jedno przęsło muru jest zburzone - to na nim, na sianku, leży maleńki Jezus - napisano w archikatedrze warszawskiej w mediach społecznościowych.