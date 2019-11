Szpital na Madalińskiego otwiera Centrum Porodów Naturalnych. To pierwsze takie miejsce w Polsce

Kameralny dwupokojowy apartament z prywatną łazienką, kuchnią i basenem porodowym, zlokalizowany w szpitalu, pod czujnym okiem najlepszych lekarzy i położnych. W takich warunkach mogą przywitać dziecko na świecie warszawianki, które zdecydują się na poród w szpitalu na Madalińskiego. Jak dostać się do Centrum Porodów Naturalnych i czy trzeba za to zapłacić? Więcej informacji poniżej.

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny idzie śladami najlepszych zagranicznych placówek położniczych. To, z czego do niedawna mogły korzystać tylko mieszkanki Europy Zachodniej, jest już dostępne także w Warszawie. Mowa o Centrum Porodów Naturalnych, które od niedawna przyjmuje pacjentki szpitala na Madalińskiego. Jest to uzupełnienie oferty Bloku Porodowego, przeznaczone przede wszystkim dla kobiet, które "marzą o realizacji swojej porodowej historii według indywidualnego scenariusza". Wkrótce Centrum ma też stać się ośrodkiem edukacyjnym dla położnych. Centrum Porodów Naturalnych w szpitalu na Madalińskiego Centrum obejmuje trzy przytulne, dwupokojowe apartamenty z aneksem kuchennym i łazienką. W każdym apartamencie znajduje się salonik dedykowany do porodu - wyposażony w basen porodowy - oraz pokój dla mamy i dziecka. Poza apartamentami w Centrum znajduje się także Sala Porodów Naturalnych zorganizowana w ramach Bloku Porodowego.

Rodząca jest we właściwym miejscu, ma tu stałe wsparcie i opiekę położnej, która respektuje jej prawa oraz intymność, jest naprawdę bezpieczna. Każdy poród jest indywidualnym doświadczeniem, będąc przygotowaną i świadomą, można go doświadczyć i przeżyć pięknie.

Centrum Porodów Naturalnych jest kompromisem pomiędzy porodem w domu i w szpitalu. W pokojach nie ma żadnej szpitalnej aparatury. Nad bezpieczeństwem matki i dziecka cały czas czuwa położna, a w razie wystąpienia komplikacji także zespół lekarzy dostępny 24 godziny na dobę. Trzy piętra poniżej Centrum zlokalizowany jest blok operacyjny. - Kiedy tutaj przyszłam, poczułam się bezpiecznie - mówi Klaudia Bryk, która po rozmowie z położną zdecydowała, że narodziny jej dziecka odbędą się właśnie w Centrum Porodów Naturalnych. - Jest tu bardzo ładnie i komfortowo, a jednocześnie wiem, że w każdej chwili mogę liczyć na pomoc specjalistów, co jest dla mnie bardzo ważne, i że czuwa nade mną moja położna, która towarzyszy przez cały poród.

W apartamentach do tej pory odbyło się piętnaście porodów. O swoich doświadczeniach z Centrum Porodów Naturalnych opowiedzieli nam Agnieszka i Mariusz Kamińscy, świeżo upieczeni rodzice małego Tomasza. - Moim marzeniem było urodzić w basenie porodowym, ale do niedawna nie wiedziałam, że w Warszawie jest taka możliwość. Cały czas byliśmy pod opieką położnej, której jesteśmy bardzo wdzięczni, bo to również jej zasługa, że poród przebiegł tak szybko i bez żadnych komplikacji - mówi pani Agnieszka. - Myślę, że ten sprawny przebieg porodu to również zasługa samego miejsca, bo czuliśmy się tu bardzo komfortowo. Jest tu aneks kuchenny, prysznic, toaleta, duże łóżko - dodaje pan Mariusz, który towarzyszył żonie przez cały pobyt w Centrum. ZOBACZ TEŻ: Najlepsze szpitale w Warszawie 2019. Gdzie warto rodzić dzieci, a gdzie iść na operację?

- W porównaniu z moim pierwszym porodem to jest niebo a ziemia. Jesteśmy bardzo zadowoleni przede wszystkim z opieki. O wszystko byłam pytana, położna wszystko na bieżąco tłumaczyła, a to było coś, na czym bardzo nam zależało - podsumowuje młoda mama.

Kto może rodzić w Centrum Porodów Naturalnych? Do Centrum Porodów Naturalnych nie ma kolejek, nie obowiązują też żadne zapisy. Miejsce to jest jednak dedykowane tylko kobietom z ciążą niepowikłaną (proponowane są tu wyłącznie naturalne metody stymulacji czynności skurczowej). Kierowane są tu ciężarne, które wcześniej zostały przygotowane do takiej formy porodu w szkole rodzenia, przez położną lub w przychodni przyszpitalnej. Do apartamentów można trafić też po prostu zgłaszając się na Izbę Przyjęć szpitala na Madalińskiego, ale jedynie pod warunkiem, że lekarz dyżurny nie stwierdzi żadnych przeciwwskazań do takiej formy porodu.

Niestety nie ma gwarancji, że każda pacjentka zgłaszająca się do Szpitala im. Św. Rodziny urodzi w Centrum Porodów Naturalnych. Może zdarzyć się tak, że żaden z trzech apartamentów nie będzie w danym momencie dostępny. W takich przypadkach pacjentki kierowane są na zwykłą salę porodową szpitala. Centrum Porodów Naturalnych - ile to kosztuje? Poród w Centrum Porodów Naturalnych jest bezpłatny. Pacjentka przebywa w apartamencie do dwóch godzin po porodzie, tzn. do zakończenia pierwszego kontaktu skóra do skóry (tzw. kangurowania). Dodatkowo można skorzystać z usług niefinansowanych przez NFZ. Należy do nich m.in. indywidualna opieka okołoporodowa obejmująca opiekę w okresie przedporodowym i do siedmiu dni po porodzie. Koszt takiej usługi to 1500 zł.

Zapłacić trzeba też za pobyt osoby towarzyszącej w apartamencie:

500 zł - w przypadku obecności indywidualnej położnej podczas porodu (doba pobytowa trwa do 24 h po porodzie),

- w przypadku obecności indywidualnej położnej podczas porodu (doba pobytowa trwa do 24 h po porodzie), 800 zł - za pobyt osoby towarzyszącej w apartamentach porodowych,

- za pobyt osoby towarzyszącej w apartamentach porodowych, 400-500 zł - za pobyt osoby towarzyszącej w salach jednoosobowych na terenie Oddziału Położnictwa. - Nasz szpital jest miejscem, w którym mogą spełnić się marzenia. Wyjście naprzeciw bezstresowemu przyjściu na świat dziecka to powód otwarcia naszego "Centrum". To dar dla matki, dziecka, ojca. Po prostu dla rodziny - mówi dr n. med. Jerzy Zwoliński, ordynator oddziału położnictwa Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny. Zobaczcie też: 6 pokoi tematycznych, wielki ogród i… SPA dla rodziców, czyli wyjątkowy dom rozwoju „ence.pence”