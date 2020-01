Sztuczne płuca pokazują, jakim powietrzem oddychamy. W Warszawie stanęła antysmogowa instalacja

Do stolicy dotarła antysmogowa instalacja, która ma zwrócić uwagę mieszkańców na jakość powietrza , jakim oddychają i tym samym zmotywować warszawiaków do jak najszybszej wymiany kopciucha. Ogromny model płuc wykonany jest z białej, przepuszczalnej materii, przez którą tłoczone jest powietrze. Drobiny pyłów osiądą w "płucach", które w ciągu 14 dni happeningu, zmienią kolor. Dodatkowo na bilbordzie znajduje się czujnik wyświetlający bieżące stężenie PM10 w danej godzinie.

Przy dużym smogu, po kilku dniach będzie można zaobserwować zmianę koloru płuc umieszczonych na bilbordzie, spowodowaną osadzającym się na nich pyłem zawieszonym.

Wawer najbardziej zanieczyszczony

Model płuc został ustawiony przed budynkiem Centrum Zdrowia Dziecka na warszawskim Wawrze. - Zdecydowaliśmy się na dzielnicę Wawer, jedną z najbardziej zanieczyszczonych w Warszawie. Według szacunków UM Warszawa w tej dzielnicy działa co najmniej 3000 „kopciuchów”. Wawer to typowy przykład dzielnicy z zabudową jednorodzinną, w której spalany jest węgiel i drewno – mówi Sylwia Jedyńska – aktywistka Warszawy Bez Smogu. Do końca 2020 r. w Warszawie obowiązują wysokie dopłaty do wymiany źródła ciepła - do 12 tys zł na kocioł i do 10 tys zł na wymianę grzejników i instalacji. Mazowiecka uchwała antysmogowa wyznacza ostateczny termin likwidacji „kopciuchów” na 31 grudnia 2022. Informacje na temat dostępnych programów wsparcia można znaleźć na stronie www.wymienpiec.pl.