Szybkie wycieczki z Warszawy. Dojedziesz tam w mniej niż godzinę. Idealne miejsca na jesienny wypad

Polecamy też Radziejowice. Klasycystyczny pałac, neogotycki zameczek, zrekonstruowany w latach 80. XX wieku dworek modrzewiowy, domek szwajcarski, dawna kuźnia i park ze stawem oraz klasycystyczny kościół miejscowej parafii św. Kazimierza Królewicza. Jedno miasteczko, a oferuje tyle atrakcji.

Błyskawiczne wycieczki blisko Warszawy mogą być fascynujące, nawet te jednodniowe. W okolicy stolicy znajdziemy mnóstwo miejsc wartych uwagi. Dojazd tam nie zajmuje więcej niż godzinę. W dodatku możemy także korzystać z komunikacji miejskiej. Mamy dla was przegląd miejsc, do których dojedziemy w ok. godzinę od Warszawa, a które naprawdę warto zobaczyć. Nie masz pomysłu na wycieczkę w weekend? Koniecznie obejrzyj naszą listę! Kliknij w zdjęcie powyżej, a następnie obejrzyj nasze propozycje w galerii zdjęć.