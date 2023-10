Szybkie wycieczki z Warszawy. Idealne miejsca na jesienny wypad Redakcja

Czersk nad Wisłą to jedno z najstarszych miast w województwie i stolica jednego z księstw dzielnicowych. Warto zwiedzić ruiny średniowiecznego zamku książąt mazowieckich. Nie ulega wątpliwości, że to jeden z najcenniejszych zabytków na Mazowszu.

Błyskawiczne wycieczki blisko Warszawy mogą być fascynujące, nawet te jednodniowe. W okolicy stolicy znajdziemy mnóstwo miejsc wartych uwagi. Dojazd tam nie zajmuje więcej niż godzinę. W dodatku możemy także korzystać z komunikacji miejskiej. Mamy dla was przegląd miejsc, do których dojedziemy w ok. godzinę od Warszawa, a które naprawdę warto zobaczyć. Nie masz pomysłu na wycieczkę w weekend? Koniecznie obejrzyj naszą listę! Kliknij w zdjęcie powyżej, a następnie obejrzyj nasze propozycje w galerii zdjęć.