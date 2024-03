Szybkie wycieczki z Warszawy. Idealne miejsca na wiosenny wypad. Tam dojedziesz w mniej niż godzinę Redakcja

Takiego noclegu w Polsce jeszcze nie było. "W Bańce" to jedyne miejsce, w którym możecie spędzić noc w przezroczystej kuli. Nocleg pod chmurką nabiera tutaj zupełnie innego znaczenia. Do tego cisza, spokój i jacuzzi. Z Warszawy dojedziemy tam w zaledwie godzinę. Szymon Starnawski Zobacz galerię (17 zdjęć)

Błyskawiczne wycieczki blisko Warszawy mogą być fascynujące, nawet te jednodniowe. W okolicy stolicy znajdziemy mnóstwo miejsc wartych uwagi. Dojazd tam nie zajmuje więcej niż godzinę. W dodatku możemy także korzystać z komunikacji miejskiej. Mamy dla was przegląd miejsc, do których dojedziemy w ok. godzinę od Warszawa, a które naprawdę warto zobaczyć. Nie masz pomysłu na wycieczkę w weekend? Koniecznie obejrzyj naszą listę! Kliknij w zdjęcie powyżej, a następnie obejrzyj nasze propozycje w galerii zdjęć.