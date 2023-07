Szybkie wycieczki z Warszawy. Piękne miejsca zaledwie godzinę drogi ze stolicy. 5 adresów idealnych na weekend

Pośród pola kukurydzy w Nieporęcie powstała niezwykła letnia atrakcja dla małych i dużych odkrywców. W tym roku Zielony Labirynt ma około 3 kilometry wytyczonych ścieżek pośród rosnących roślin, gdzie trzeba odnaleźć drogę do wyjścia. Każdy, kto chce przejść labirynt otrzymuje mapę z precyzyjnie wytyczonymi korytarzami. Na planie zaznaczone są dodatkowo punkty orientacyjne. Wszystko po to, by ułatwić wędrówkę pośród kukurydzy. Podczas spaceru przez labirynt należy zebrać 12 pieczątek. Przejście 3-kilometrowego labiryntu zajmuje około 1,5 godziny. Na zielonym terenie znajduje się też przestrzeń do piknikowania, która ma aż 3 tys. metrów kwadratowych, gdzie można posiedzieć na leżakach lub rozłożyć kocyk i leniuchować. Na dzieci czekają bezpieczne łuki, ogromna piaskownica. Jest też platforma widokowa, z której można podziwiać piękne widoki. Zielony Labirynt znajduje się w Nieporęcie, przy ul. Jana Kazimierza 219. Kolejne miejsce na następnej stronie >>>

Szymon Starnawski