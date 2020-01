Szybszy internet w warszawskim metrze. Orange wzmocnił zasięg na całej pierwszej linii

Szybszy internet pod ziemią

Zmiana dotyczy wyłącznie pierwszej linii metra. To tam Orange włączył agregację pasm LTE. To oznacza, że na trasie pierwszej podziemnej nitki w stolicy zwiększy się szybkość internetowego transferu. Nie powinno już także dochodzić do przerw w pobieraniu danych przy przejazdach pomiędzy stacjami.

- Nasi inżynierowie mocno się napocili, by w pierwszej linii warszawskiego metra uruchomić agregację pasm 4G LTE. Nie ułatwiają tego ograniczone zasoby radiowe, ani istniejąca na stacjach i w tunelach instalacja - powiedział Piotr Domański z biura prasowego Orange.

Wzmocnienie sieci na pierwszej linii warszawskiego metra to efekt udostępnienia dla sieci 4G LTE pasma 2100 MHz oraz kolejnej nośnej 3G w paśmie 900 MHz. Pierwsza z nich odpowiada za ponad 90 proc. całego transferu danych, druga za znaczącą część rozmów, dlatego pasażerowie powinni poczuć poprawę jakości i zasięgu w obu przypadkach.