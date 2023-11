Tajemnice sanktuarium w Ostrołęce. Co skrywają podziemia klasztoru?

- Kościół został zbudowany na skutek zapisu testamentu fundatora Tomasza Gocłaowskiego, sędziego ziemi Nurskiej. W 1672 roku sporządził testament i cztery lata później zmarł. Po jego śmierci, w 1676 roku zaczęto budowę murowanej świątyni, którą budowano przez dwadzieścia lat. W kryptach pochowano około 400 osób, w tym ok. 100 zakonników. Reszta to przedstawiciele szlachty z okolicy - mówi nam Barbara Kalinowska, Muzeum Kultury Kurpiowskiej.

Zmarłych chowano w kryptach Sanktuarium pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Ostrołęce od XVII do XIX wieku. Wśród nich byli także żołnierze Konfederacji Barskiej (1768–1772). Miejsca te dziś są niedostępne. To zbiór korytarzy, podziemi i krypt, które są owiane tajemnicą. "Z przedwojennego opisu kościoła wynika, że w grobowcach zachowanych jest kilkadziesiąt trumien ze szczątkami zmarłych. Niektóre trumny są już bardzo zniszczone. Niestety nie zachowały się one do naszych czasów - czytamy na stronie Klasztoru.