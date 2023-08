Tajemnice warszawskiego ZOO. Ukryta arena dla lwów i opuszczony wybieg dla niedźwiedzi

Eksploratorzy z kanału „Urbex History” odwiedzili nieznane zakamarki warszawskiego ogrodu zoologicznego. To miejsca niedostępne dla turystów odwiedzających ZOO. Udało się im wejść do podziemnej areny, która kiedyś – za czasów PRL – miała służyć do pokazów tresury cyrkowej.

- Zawsze jak widzicie wybieg dla lwów, to widzicie kopułę na której wylegują się lwy. My weszliśmy tu od drugiej strony. To opuszczony wybieg dla lwów. Za czasów PRL-u był taki zamysł (żeby stworzyć tu arenę – red.) ale upadł. To jedna z ostatnich chwil, gdy można to zobaczyć, bo to miejsce ma zostać zmodernizowane - tłumaczą przedstawiciele kanału „Urbex History”.