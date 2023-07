Tajemnicza szkoła pod Warszawą. Budynek z czerwonej cegły popada w ruinę. Wygląda jak nawiedzony zamek Kamil Jabłczyński

Opuszczone od lat mury zaczęły grozić zawaleniem i nareszcie doczekały się interwencji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. "Zamek" jak nazywają go okoliczni mieszkańcy w Pruszkowie to przepiękny fragment historii z przełomu XIX i XX wieku. Czy jest szansa by odzyskał dawny blask i jakie skrywa tajemnice?