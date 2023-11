Tajemniczy tunel pod Pałacem Saskim w Warszawie. Tak wygląda od środka

Teraz na teren wykopalisk prowadzone są prace. Następnym krokiem będzie rozpoczęcie odbudowy według projektu pracowni WXCA. Na koniec prac archeologicznych na teren wpuszczono ekipę eksploratorów z kanały 'Urbex History". Pokazali m.in. tajemniczy tunel przebiegający (do dziś) pod Placem Piłsudskiego.

Trwają prace zmierzające do odbudowy Pałacu Saskiego. Nim na teren wjedzie ciężki sprzęt konieczna jest dokumentacja pozostałości budynków. Przypomnijmy, że pałac - zburzony przez Niemców w grudniu 1944 roku - został zinwentaryzowany w latach 2006-2008. Prace budowlane nigdy się jednak nie rozpoczęły.

Tajemniczy tunel pod Pałacem Saskim. Dlaczego powstał?

Przewodnikiem eksploratorów był rzecznik prasowy Pałacu Saskiego. Pokazał im tajemnicze miejsce, którego... nie było na żadnych planach ani mapach.

- Tajemny tunel, który był niesamowitym zaskoczeniem dla geologów, przy pierwszym badaniu piętnaście lat temu. Nie było go na żadnych planach, w żadnych wspomnieniach - tłumaczy na nagraniu Sławomir Kuliński, rzecznik prasowy Pałacu Saskiego.

Okazuje się, że tunel powstał na potrzeby agentów wywiadu. W jednym skrzydle pałacu znajdowała się siedziba Wojska Polskiego, za to w drugim Agencja Wywiadu. Na polecenie Marszałka Piłsudskiego, nie można było przechodzić górą - kolumnadą. Żeby dostarczyć meldunek z jednego miejsca do drugiego, trzeba było wyjść na zewnątrz. A to, biorąc pod uwagę wagę informacji, mogło być niebezpiecznie. W związku z tym w 1933 roku otwarto wspomniany tunel.