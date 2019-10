Tak będzie wyglądać nowy budynek komunalny w Rembertowie. Nowoczesny, kameralny blok z 24 mieszkaniami

Nowe mieszkania socjalne, czyli nowoczesny apartamentowiec w Rembertowie

Nowy blok socjalny powstanie przy ul. Cyrulików w warszawskim Rembertowie. W rzeczywistości ma być kameralnym apartamentowcem na obrzeżach miasta. Projekt budynku zakłada 24 mieszkania o zróżnicowanym metrażu - wewnątrz znajdziemy lokale o powierzchniach 28 m2, 32m2, 40m2 oraz 50 m2. Każde mieszkanie będzie wyposażone w balkon lub taras. W Wielorodzinnym budynku mieszkalnym znajdziemy również garaż i miejsca parkingowe.

- Bardzo się cieszę, że Rembertów, który ma stosunkowo niewielki zasób, bo nieco ponad 300 lokali komunalnych, wzbogaci się o 24 kolejne - mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy i dodaje – Konkursów architektonicznych, do tej pory, zrealizowaliśmy bardzo wiele, o bardzo różnej skali. A to, że w tym konkursie wpłynęło aż 20 prac pokazuje, że są one potrzebne.