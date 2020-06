Tak koronawirus zmienił Warszawę. Nowe zasady zostaną z nami na zawsze?

zobacz galerię (10 zdjęć) Z imprezowej mapy Warszawy zniknęły kultowe festiwale. Wianki nad Wisłą, Orange Warsaw Festiwal, Juwenalia czy wszelkie zapowiedziane na nadchodzące lato koncerty na PGE Narodowym. Z tymi atrakcjami Warszawa na razie musi się pożegnać. Co gorsza - nie wiadomo na jak długo. Obecne obostrzenia spowodowane pandemią nie pozwalają na organizację tak wielkich imprez, a przecież wielu z nas niekiedy czeka na nie cały rok. Pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna zostanie opanowana możliwie szybko, a znakomici artyści z całego świata znów będą mogli koncertować dla warszawiaków. fot. Krystian Dobuszyński zobacz galerię (10 zdjęć)

Pandemia COVID-19 w krótkim czasie niezwykle istotnie wpłynęła na nasze życie. Niektóre obostrzenia i zakazy mogą zostać z nami już na zawsze. Upadające biznesy czy oszczędności w miejskich inwestycjach to tylko niektóre z cech Warszawy "po koronawirusie". A może wśród efektów pandemii można doszukać się również pozytywów? Przejdź do galerii, by zobaczyć, co koronawirus zmienił w Warszawie.