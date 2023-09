Tak mieszka Magda z "Żon Warszawy". 550-metrowa rezydencja ocieka luksusem. "Inteligentna" z egipskimi kryształami i jacuzzi w lesie Redakcja Warszawa

"The Real Housewives. Żony Warszawy" to nowy program emitowany na antenie Polsatu, pokazujący życie bogatych warszawianek. Jedną z bohaterek show jest Magdalena Pyć-Leszczuk, której dom możemy zobaczyć w 1 odcinku. Kobieta mieszka z rodziną w 550-metrowej rezydencji na Bielanach w Warszawie. Jej dom wręcz ocieka luksusem - włoski marmur, żyrandole z egipskich kryształów i jaccuzzi w ogrodzie to dopiero początek. Kliknijcie w galerię i zobaczcie, jak na co dzień żyje jedna z "Żon Warszawy".