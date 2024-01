Tak mieszkańcy Warszawy bawili się 30, 40 i 50 lat temu. Kultowe dyskoteki na archiwalnych zdjęciach Redakcja Warszawa

Warszawskie kluby na starych zdjęciach. Tak mieszkańcy Warszawy bawili się 30, 40 i 50 lat temu. Te miejsca dawno temu zniknęły z rozrywkowej mapy Warszawy, ale pamięć po nich zostanie na zawsze. Na zdjęciach znajdują się zarówno popularne, nieczynne już kluby, ale także miejscówki, które działają do tej pory. Wspominamy ja na archiwalnych fotografiach z lat 60. 70. 80 i 90. Te kadry zabiorą Was w podróż do przeszłości. Kliknij w zdjęcie, aby otworzyć galerię.