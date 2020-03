Tak pusto w metrze nie było jeszcze nigdy. Najniższa liczba pasażerów w historii podziemnej kolei

Z powodu pandemii komunikacja miejska jest opustoszała. Nawet w godzinach szczytu w autobusach czy tramwajach jeździ po kilkanaście, a nawet kilka osób. Najmniej pasażerów widać jednak w metrze . Jak pisaliśmy wcześniej, warszawiacy zaczęli nawet ironicznie komentować, że podziemna kolej ''nie wozi już pasażerów, a po prostu powietrze'' . Musimy przyznać, że coś w tym jest. Okazuje się bowiem, że w niedzielę, 29 marca, obiema liniami metra przejechało ok. 27 tys. pasażerów, co, jak podaje portal transport-publiczny.pl, jest swoistym rekordem, jeżeli chodzi o niską liczbę podróżnych.

Mimo że rekord padł 29 marca (linia M1 przewiozła 20 tys. pasażerów, natomiast M2 - 7 tys.), już w piątek i sobotę można było zaobserwować znaczny spadek. W piątek, 27 marca, z kolei podziemnej skorzystało ok. 86 tys. osób (z M1 62 tys., z M2 24 tys.), z kolei w sobotę, 28 marca, łącznie ok. 45 tys. pasażerów. Dla porównania: przed pandemią metro przewoziło średnio ok. 660 tys. osób dziennie.