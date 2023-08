Tak wygląda nowy sklep Castorama w Warszawie. Wielki market budowlany z największą strefą inspiracji w stolicy

Siódmy w Warszawie sklep sieci Castorama już otwarty. 23 sierpnia od godziny 6:30 klienci mogą korzystać z marketu budowlanego znajdującego się przy ulicy Bartyckiej. Nowy obiekt handlowy wyróżnia jedyny w Polsce, dwupoziomowy układ budynku. W związku z nowym otwarciem na odwiedzających sklep przy ul. Bartyckiej od 23 do 27 sierpnia czeka loteria. Więcej szczegółów w artykule poniżej.

Castorama otwiera nowy sklep w Warszawie - na Mokotowie

W pierwszym, dwupoziomowym sklepie sieci w Polsce klienci znajdą jedną z największych w kraju stref inspiracji kuchni, łazienek i garderoby oraz aż 5 stanowisk do projektowania. Sklep oferuje niemal 35 tys. najpotrzebniejszych artykułów do budowy, remontu i urządzenia domu i ogrodu. Na parterze rozlokowano strefę handlową z najpotrzebniejszymi produktami do domu i ogrodu, m.in. narzędziami ręcznymi, artykułami metalowymi i elektrycznymi, farbami, czy chemią budowlaną. Do dyspozycji klientów jest również strefa ogrodowa z narzędziami przydatnymi do uprawy roślin, artykułami sezonowymi i doniczkami – prowadzi do niej wyjście na część sklepu zwaną pergolą.

Na pierwszym piętrze przygotowano wyjątkową strefę inspiracji. Klienci mogą przechodzić alejkami pełnymi produktów inspirujących do zmiany wnętrza. Czekają tam również gotowe propozycje aranżacji łazienki, kuchni czy garderoby. Dla tych, którzy potrzebują pomocy w zaprojektowaniu wymarzonego wnętrza w sposób funkcjonalny i estetyczny czeka, aż 5 stanowisk projektowych.

Ekspansja Castoramy

Nieco zaskakująca może być lokalizacja placówki - na Mokotowie, przy ulicy Bartyckiej 26. Nie w żadnym dużym centrum handlowym. To kolejny etap ekspansji w stolicy. Przypomnijmy, że pierwszy sklep typu Express sieci otwarto w warszawskiej dzielnicy Ursus. Dodatkowo trwają przygotowania do budowy sklepu na granicy Warszawy oraz Piaseczna przy Puławskiej - obok OBI i marketu Selgros. Ten ma być gotowy na sezon 2024. - Nowa Castorama położona jest w wyjątkowym miejscu z „branżową” historią, dobrze znaną mieszkańcom Warszawy. Ogromna strefa inspiracji to zatem prawdziwa gratka dla wszystkich szukających pomysłowych i stylowych rozwiązań i produktów potrzebnych do stworzenia wymarzonego domu czy ogrodu - mówi Szymon Starzyński, dyrektor sklepu Castorama Bartycka. Klienci robiący zakupy online, mogą odebrać towar bezpośrednio w sklepie na Bartyckiej lub w Castomacie dostępnym 24/7. Sklep oferuje również usługi transportu, wniesienia i montażu mebli. To nadal nie koniec udogodnień zakupowych – sklep oferuje również wygodne formy i terminy płatności w ratach. Na terenie obiektu dostępne jest też darmowe wifi, pozwalające na sprawne korzystanie z aplikacji mobilnej Castoramy. Aplikacja daje możliwość ekspresowych zakupów z wykorzystaniem skanera kodów kreskowych, zapisania swojej listy zakupów, czy udostępnienia jej swoim kontaktom.

Loteria dla nowych klientów

W związku z nowym otwarciem na odwiedzających sklep przy ul. Bartyckiej od 23 do 27 sierpnia czeka loteria w której do wygrania jest 20 tys. zł, szereg atrakcyjnych nagród rzeczowych o łącznej puli 81 tys. zł oraz szereg promocji na produkty marek własnych Castoramy. Klienci otrzymają również zwrot 100 zł na kartę podarunkową za każde wydane 500 zł oraz 15% zwrotu na kartę podarunkową za zakup kuchni z wyposażeniem. Co więcej, do końca października trwa konkurs, w którym nagrodą o wartości 10 tys. zł jest m.in. projekt kuchni zrealizowany przez Dorotę Szelągowską, ambasadorkę Castoramy.

Castorama Bartycka czynna jest od poniedziałku do piątku od 6:30 do 22:00, a w soboty od 7:00 do 22:00. W niedziele handlowe, w tym w najbliższą, 27 sierpnia, sklep będzie czynny od 10:00 do 18:00. Na klientów czeka parking na 116 miejsc. Sklep został wyposażony w nowoczesne rozwiązania, takie jak, inteligentne energooszczędne oświetlenie LED, system klimatyzacyjny czy ekonomiczny system centralnego zarządzania budynkiem BMS.

