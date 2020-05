Tak zmieniły się polskie miasta przez ostatnie 20 lat. Poznajesz te miejsca?

Dla Krakowa ostatnie dwie dekady były przede wszystkim czasem galerii handlowych i rozwoju mieszkalnictwa. Dotyczy to nie tylko Nowej Huty (na zdjęciu), która zmieniła się z komunistycznego skansenu w nowoczesną dzielnicę mieszkaniową, ale także innych części stolicy Małopolski. Rejon obecnego centrum handlowego Bonarka również zmienił na przestrzeni dwóch dekad swoje oblicze. Widać, jak w ciągu kilkunastu lat powstały nowe budynki, a także nowy układ drogowy, związany z budowaną galerią. Ogromne przeobrażenia dotknęły także słynne osiedle Avia. Widać ogromną różnicę w zabudowie dawnego pasa startowego. Zmiany widać też we wschodniej części Czyżyn, gdzie przy ulicy Życzkowskiego powstała liczna zabudowa biurowa. Czyżyny to dziś jedna z dynamiczniej rozwijających się części Krakowa. Podobne zmiany dotyczyły peryferyjnego Ruczaju, czy części Podgórza graniczącego ze starym Kazimierzem.

Pixabay.com