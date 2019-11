Tanie loty. Jesień i zima to świetny czas na urlop

Mamy też propozycję dla tych z was, którzy tęsknią za Londynem , albo jeszcze nie mieli okazji odwiedzić brytyjskiej stolicy. Bilety w obie strony z Warszawy, Gdańska, Krakowa, Katowic, Szczecina, Poznania, Olsztyna i Bydgoszczy kupicie już za 78 zł. Na lotnisko Londyn Gatwick dostaniemy się Wizz Airem i Ryanairem. W Londynie jest aktualnie ok. 8 stopni Celsjusza. Musicie też być przygotowani na obfite opady deszczu. Termin: listopad 2019 - marzec 2020.

Do Barcelony (i z powrotem) możemy udać się już z Warszawy, Krakowa i Katowic już za 154 zł. Warto korzystać, bo drugi raz taka oferta może się szybko nie trafić. Termin: listopad 2019 - marzec 2020. Nieprzekonani? W stolicy Hiszpanii jest teraz ok. 15 stopni Celsjusza.

Pogoda na pewno nie rozpieszcza na Islandii (i zmienia się dosłownie co kilka chwil). Wiele jednak zrekompensują wam obłędne widoki. Od września do kwietnia macie szansę zobaczyć też zorzę polarną. Na pokładzie linii Wizzair do Reykjavíku polecicie z Warszawy, Gdańska, Krakowa, Wrocławia i Katowic. Ceny? Od 198 zł w obie strony (w cenie bagaż podręczny). Termin: listopad 2019 - luty 2020.

Nareszcie możemy polecieć do USA bez wizy. Co powiecie więc na Florydę? Z Warszawy do Miami i w drugą stronę dostaniecie się już za 1684 zł (z bagażem podręcznym). Termin: 12. listopad 2019 - 31. marzec 2020. W listopadzie możecie liczyć na dużo słońca ( nie bez powodu Floryda nazywana jest najbardziej słonecznym stanem w USA) i temperatury dochodzące do 30 stopni Celsjusza. Ciekawą propozycją jest także Tajwan. Linie KLM i Air France zabiorą was z Warszawy do miejscowości Taipei (i z powrotem) już za 1320 zł. Termin: listopad 2019 - grudzień 2019. Piękne słońce, wysokie temperatury i nieziemskie widoki gwarantowane.

