Tanie loty z Warszawy. Ryanair i Wizzair zapowiadają nowe połączenia na lato. Rejsy do Izraela i na Teneryfę

Tanie loty z Warszawy. Ryanair i Wizzair zapowiadają nowe połączenia

Właśnie skończył się sezon letni, a tanie linie lotnicze już ogłaszają ofertę na kolejne wakacje. Nowe połączenia - praktycznie równocześnie - ogłosili dwaj przewoźnicy: irlandzki Ryanair i węgierski WizzAir. Pierwszy uruchamia jedną nową trasę, drugi cztery. Będą to kierunki dostępne jedynie w wakacje.

Ryanair, który urzęduje na lotnisku w Modlinie, latem 2020 roku będzie latał cztery razy w tygodniu do Tel-Avivu (Izrael). - Z okazji inauguracji nowego rozkładu lotów na lato 2020 z Polski, wprowadzamy do sprzedaży bilety od 39 zł na podróże do listopada - zapowiedział Michael O’Leary, prezes Ryanair Group.

WizzAir - główny konkurent irlandzkiego przewoźnika - stacjonuje na lotnisku Chopina w Warszawie. Od czerwca uruchamia cztery nowe kierunku - do Włoch, Hiszpanii i Finlandii.