Tanie mieszkania na wynajem od miasta. W tym roku miało ich powstać 1,5 tys., wybudują niecałe 500

Warszawa musi inwestować w miejskie mieszkania. Chcę budować rocznie 1,5 tysiąca mieszkań na wynajem - zapowiadał pod koniec lipca 2018 obecny prezydent Warszawy podczas kampanii wyborczej do ratusza. Jednak Trzaskowski nie do końca wywiązuje się ze swojej obietnicy.

Urząd miasta poinformował bowiem, że obecnie w realizacji są inwestycje mieszkaniowego budownictwa społecznego, w ramach których powstanie tylko 478 mieszkań w dzielnicach Targówek (przy ul. Odrowąża), Praga-Południe (Targowa/Skaryszewska), Praga-Północ (Łomżyńska) i Wawer (Bambusowa).

- Na etapie prac przygotowawczych jest kolejnych ok. 650 mieszkań. Na dalsze lata planujemy powstanie ok. 500 mieszkań. Daje to łączną liczbę ok. 1630 mieszkań - przekazali urzędnicy.