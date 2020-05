Targ Śniadaniowy powraca na Żoliborz. Leniwe weekendowe spotkania od 30 maja

Epidemia koronawirusa cały czas trwa, ale wszyscy starają się - w miarę możliwości - wracać do normalnego życia. Takim przykładem jest między innymi Targ Śniadaniowy, który powróci już za kilka dni. To już tradycja, że od wiosny aż do jesieni możecie celebrować wraz z przyjaciółmi i rodziną wspólne śniadania na Żoliborzu. Szczegóły w artykule poniżej.

Targ Śniadaniowy 2020 Targ Śniadaniowy w Warszawie to cykliczne spotkania na świeżym powietrzu, podczas których możemy spróbować świeżych produktów od lokalnych wystawców. Dla wielu stały się już stałą formą spędzania wolnego czasu. Po całym tygodniu pracy, gdy wszystko robimy w pośpiechu i brakuje nam wolnej chwili choćby na to, by w spokoju zjeść posiłek z rodziną, odwiedzamy targ śniadaniowy i w swobodnej atmosferze zajadamy się smakołykami. Ze względu na pandemię koronawirusa, wydarzenie powróciło 8 maja, ale na zmienionych zasadach. Teraz organizatorzy poinformowali, że od 30 maja Targ Śniadaniowy będzie odbywał się już w dobrze znanej warszawiakom formie. - Już 30 maja w miejscu naszych narodzin otworzymy dla Was największą bezpieczną jadalnie pod chmurką.

Jak w latach ubiegłych możecie liczyć na cudowne produkty od najlepszych lokalnych dostawców gwarantujących pełny koszyk zakupowy. Oczywiście nie zabraknie ulubionych dań kuchni z całego świata serwowanych przez autentycznych i rzetelnych kucharzy - zachęcają organizatorzy na stronie wydarzenia. Organizatorzy zapewniają także, że w trakcie sezonu powrócą weekendy tematyczne, muzyka na żywo, warsztaty kulinarne, warsztaty ogrodnicze, zajęcia sportowe i wielu innych aktywności dla całej rodziny.



Targ Śniadaniowy na Żoliborzu - terminy 30 maja

6 czerwca

13 czerwca

20 czerwca

27 czerwca

4 lipca

11 lipca

18 lipca

25 lipca

1 sierpnia

8 sierpnia

15 sierpnia

22 sierpnia

29 sierpnia

5 września

12 września

19 września

26 września

3 października

3 października

10 października Godziny otwarcia: 9-16 Żoliborski Targ Śniadaniowy odbywa się w soboty przy al. Wojska Polskiego 4.