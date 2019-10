Targ Świąteczny, Warszawa 2019. W Pałacu Kultury i Nauki kupicie ozdoby, przetwory i prezenty dla bliskich

Choć do świąt jeszcze niecałe dwa miesiące to już coraz częściej myślimy o świątecznych przygotowaniach. Szczególnie o prezentach dla naszych bliskich. Przecież z doświadczenia doskonale wiemy, że nie warto odkładać tego na ostatnią chwilę. Zamiast tracić godziny na staniu w kolejce czy przepychaniu się przez tłumy ludzi w centrum handlowym, warto wybrać się dużo wcześniej na Targ Świąteczny i zaopatrzyć się w potrzebne rzeczy. Pierwszy z nich odbędzie się 1 grudnia w Pałacu Kultury i Nauki. Co tam znajdziecie? Świąteczną atmosferę, mnóstwo inspiracji prezentowych, grzańce i dobre jedzenie. Wstęp kosztuje 5 zł.

- Ruszamy z kolejną przedświąteczną edycją Targu Świątecznego, gdzie zastaniecie świąteczną atmosferę, dobre produkty, chwilę wytchnienia od przedświątecznych porządków! Zabierzcie ze sobą sąsiadów, rodziny, przyjaciół – będzie okazja do wspólnego śledzika, szczerych życzeń, a także przede wszystkim zrobienia świątecznych zakupów oraz prezentów dla najbliższych - zachęcają organizatorzy.