Targi Hair Forum, Warszawa 2019. Międzynarodowe targi branży fryzjerskiej juz jesienią w Warszawie. Bilety, atrakcje, kiedy i gdzie

Targi Hair Forum, Warszawa 2019. Wydarzenie to wyjątkowa, dwudniowa impreza dla profesjonalistów, targi o międzynarodowym charakterze, perfekcyjnej organizacji i unikatowej formule. Hair Forum wyróżnia bogaty program edukacyjny, kompleksowa oferta wystawiennicza, pełen atrakcji harmonogram prezentacji i doskonała znajomość potrzeb branży. Kiedy i gdzie odbędzie się wydarzenie? Jakich atrakcji można się spodziewać? Sprawdźcie w artykule poniżej.

Hair Forum, czyli międzynarodowe targi i kongres dla branży fryzjerskiej to prestiżowa impreza o sprecyzowanej i starannie dopracowanej formule, która zaspokoi potrzeby wszystkich fanów branży fryzjerskiej - zarówno zaawansowanych specjalistów, jak i początkujących miłośników tej sztuki. Wydarzenie to miejsce twórczych spotkań, kontaktów oferujących nowe perspektywy, inspirujących i zapadających w pamięć widowiskowych prezentacji, emocjonujących mistrzostw i konkursów oraz doskonałych możliwości poszerzenia wiedzy i zdobycia nowych doświadczeń.

Targi Hair Forum 2019 - gość specjalny W wydarzeniu weźmie udział Patrick Cameron - to będzie jego pierwsza wizyta na jakichkolwiek targach organizowanych w Polsce. Patrick Cameron to znany i ceniony na całym świecie autorytet branży fryzjerskiej. Ten gość specjalny to wybitny pedagog, mentor, trener, innowator, a zarazem nietuzinkowy i pełen fantazji showman i performer. Nazywany ikoną fryzjerstwa i maestro długich włosów każdym swoim występem inspiruje tłumy. Jego pokazy są różnorodne i fascynujące. Spektrum umiejętności Patricka Camerona jest imponujące - od klasycznych technik po awangardę, vintage, fryzury ślubne i autorskie stylizacje dla gwiazd. Dokonania Patricka obejmują wszystkie aspekty związane z wymagającymi profesjonalizmu i kreatywnego podejścia długimi włosami. Nieustannie rozwija swój warsztat i pole działania, wciąż zaskakuje, przekraczając granice i tworząc przyszłość klasyki.

Targi Hair Forum 2019 - strefa nauczyciela oraz strefa ucznia W strefie nauczyciela będzie można znaleźć odpowiedzi na pytania związane z rozwojem zawodowym, aktualnymi możliwościami podnoszenia kwalifikacji i jakości nauczania. Nauczyciele otrzymają też liczne wskazówki, pomocne w przygotowaniu zajęć i moc inspiracji do dalszej pracy zawodowej. To także niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń z członkami komisji egzaminacyjnych oraz zapoznanie się z najnowszymi wymaganiami, przepisami i regulacjami w tym zakresie.

Natomiast w strefie ucznia spotkacie mistrzów zawodu, edukatorów z wieloletnim doświadczeniem, autorytety branży. To właśnie oni podzielą się z wami swoją wiedzą i pasją. Strefa Ucznia to miejsce, w którym czeka na Was ciekawy i dopasowany do potrzeb uczniów program edukacyjny. Pod okiem uznanych szkoleniowców, odwiedzający strefę adepci sztuki fryzjerskiej, będą mogli sprawdzić i szlifować swoje umiejętności. Zaproszeni goście – mistrzowie fryzjerstwa, wybitni instruktorzy – zaprezentują profesjonalny program pokazów i warsztatów. Udostępnione przez organizatorów główki treningowe i akcesoria fryzjerskie umożliwią komfortowy trening pod okiem mistrzów i prezentację Waszych umiejętności. Targi Hair Forum 2019 - mistrzostwa i konkursy Podczas Hair Forum 2019 odbędą się następujące mistrzostwa i konkursy:

YOUNG TALENT CUP

HAIR MASTER CUP

BARBER’S CORNER

HOT SHAVE – INTERNATIONAL BATTLE

BARBERS BATTLE

PERFECT BEARD

Targi Hair Forum 2019 - Barber's Corner Organizatorzy wydarzenia zapraszają wszystkich pasjonatów fryzjerstwa męskiego do Barber's Corner Barber's Corner to specjalna scena, na której przez dwa dni targów Hair Forum odbywać będą się atrakcyjne pokazy sztuki barberskiej. Przez całą sobotę i niedzielę mistrzowie i kreatorzy trendów będą dzielić się z Wami swoją wiedzą i doświadczeniem podczas 40-minutowych setów autorskich prezentacji, łączących teorię z praktyką. Na scenie Barber's Corner pojawi się: Dawid Kawczyński

Gandini Team

Kamil Cesarski

Rafał Marczak

Mario Mayer

Kamil Turlej

Lucjan Szajbel

Wojciech Karwat

Tom Baxter