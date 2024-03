Targi Jestem Slow w Elektrowni Powiśle, 2024. Kultowe wydarzenie wróciło do Warszawy. 120 marek w jednym miejscu

Targi Jestem Slow Przedwiośnie w Warszawie, 2024

Targi Jestem Slow odbywają się w weekend, 9 i 10 marca 2024 roku w Elektrowni Powiśle w Warszawie. To największa tego typu impreza dotychczas w tym roku.

„Przedwiośnie. Piękna, trochę zapomniana pora roku, która kiedyś gościła na stałe w polskich kalendarzach. Zwiastowała nadejście wiosny, przebudzenie, nowe zapachy i nowe kolory natury. Dla niektórych najładniejsza część roku, dla nas zdecydowanie najbardziej obiecująca i romantyczna. Zmianę pogody przywitamy tym przedwiosennym akcentem i właśnie wtedy zaprosimy Was do tej cudownej, bajecznej przemiany z zimy na wiosnę. Targi Jestem Slow #Przedwiośnie odbędą się w marcu i jak zwykle będzie to okazja do pierwszego w tym roku spotkania z markami i produktami autorskimi” – czytamy w opisie wydarzenia w mediach społecznościowych.