Targi Reklamy i Druku RemaDays Warsaw, Warszawa 2020. Jedna z największych imprez targowych branży reklamowej znów w stolicy

Targi Reklamy i Druku RemaDays Warsaw to w świecie reklamy i druku wydarzenie, którego nie można przegapić. Impreza nie tylko wyznaczania trendy w branży, ale także jest okazją do zawiązania bardzo owocnych znajomości i dalszego rozwoju każdej obecnej na targach marki i firmy. Wydarzenie to komfort, dobra atmosfera oraz wysoki poziom prezentowany zarówno przez wystawców, jak i zainteresowanych ich ofertą zwiedzających. Sprawdźcie szczegóły targów w artykule poniżej.