Targi Relaksu, Warszawa 2019. To były pierwsze takie ekologiczne targi w Polsce [ZDJĘCIA]

Targi Relaksu w Warszawie odbyły się 12 i 13 października. Przez dwa dni Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy był miejscem, w którym przewodziła idea slow life. W trakcie wydarzenia można było poznać pomysły na różnorodne warsztaty i formy spędzania wolnego czasu. Poza tym mnóstwo produktów ekologicznych, zero waste i oczywiście polski design. Na targach nie zabrakło również mody, biżuterii, wyposażenia wnętrz, książek czy akcesoriów hobbystycznych. W programie znalazły się m.in. warsztaty: kaligraficzne, baristyczne, z renowacji mebli, malowania henną, jogi twarzy, tańca ekstatycznego, warsztaty florystyczne, scrapbookingu, tworzenia zabawek dla zwierzaków, wyplatania bransoletek techniką makramy, wytwarzania osłonek zero waste na rośliny czy plecenia jesiennych wianków do domu i na głowę itp.

Zobacz zdjęcia z Targów Relaksu w Warszawie: