Targi Rzeczy Ładnych 2024 w Warszawie. W hali EXPO XXI kupicie najpiękniejsze rzeczy od ponad 300 niesamowitych wystawców Redakcja Warszawa

23 i 24 marca w Warszawie odbywają się Targi Rzeczy Ładnych. Jest to największa wiosenna edycja wydarzenia w historii. W hali EXPO XXI spotkacie aż 310 niesamowitych wystawczyń i wystawców. Co oferują? Między innymi komiksy, obrazy, oryginalną ceramikę, świeże wypieki, przepiękną biżuterię... i wiele więcej! Zobaczcie w naszej galerii, co możecie kupić na miejscu. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do fotografii.