Targi transportu publicznego, Warszawa 2020. Kluczowi reprezentanci branży przewozowej spotkają się w kwietniu na Warsaw Bus Expo

Targi Ptak Warsaw Expo – edycja 2019 bardzo pozytywnie nas zaskoczyła! Organizacja na najwyższym poziomie. Wszystkie uzgodnienia z back-office przeprowadzone na spokojnie, czytelnie! Ilość odwiedzających w stosunku do lat ubiegłych co najmniej się podwoiła, dając nam dużą satysfakcje i motywację do wzięcia udziału za rok - Jan Waśkiewicz, SOR.