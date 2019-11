Uczelnie brytyjskie to synonim prestiżu i edukacji na najwyższym poziomie, dlatego niezmiennie przyciągają kandydatów i kandydatki z całego świata. Dzięki temu studia w Wielkiej Brytanii to także niepowtarzalna okazja do przebywania w międzykulturowym środowisku oraz do nawiązywania cennych kontaktów i towarzyskich, i pod kątem przyszłego rozwoju zawodowego. Ponadto same uczelnie, rząd brytyjski oraz organizacje takie, jak Universities UK International (UUKi) czy UK Council for International Student Affairs (UKCISA) dbają nie tylko o wysokie standardy akademickie, ale także o dobre warunki życia i pracy studenckiej.

Aby przybliżyć polskim kandydatkom i kandydatom możliwości, jakie dają studia na Wyspach, od 2014 Fundacja British Council organizuje targi edukacyjne Study UK, poświęcone wyłącznie uczelniom brytyjskim.W tym roku targi STUDY UK po raz pierwszy zagoszczą w samym centrum Warszawy, w historycznym budynku Rodziny Jabłkowskich.

Już 21 listopada w godzinach 10.30-16.30 młodzież z Warszawy i okolic będzie miała okazję zapoznać się z ofertami około 30 brytyjskich uniwersytetów oraz zdobyć praktyczne informacje w trakcie seminariów na temat systemu szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii, zasad rekrutacji czy egzaminu IELTS. To także dobry moment dla rodziców i kadry nauczycielskiej, aby poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie i móc służyć radą swoim podopiecznym przy wyborach ścieżki akademickiej.

Targi Study UK przeznaczone są rownież dla tych, którzy studiują lub planują powrócić na studia, jako że uczelnie mają szereg ciekawych prozpozycji studiów II i III stopnia czy podyplomowych.

W kontekście brexitu ważne jest to, że w roku akademickim 2020/21 w Anglii i Szkocji zasady finansowania studiów się nie zmieniają i osoby z UE rozpoczynające naukę w tym czasie nadal będą studiować na preferencyjnych warunkach, także jeśli chodzi o pożyczki studenckie.

21 listopada 2019

10.30-16.30

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy, Bracka 25

Wstęp na targi i seminaria jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji.

Lista uczelni, szczegółowy program seminariów oraz link do rejestracji znajdują się na stronie Fundacji: www.britishcouncil.pl/events/targi-uczelni-brytyjskich-study-uk-2019

Dodatkowe informacje:

Wydarzenie na fb: Study UK - Warszawa, gdzie sukcesywnie pojawiają się ciekawe treści związane z tematem studiów na Wyspach, także w konteście brexitu.

Na stronie British Council Ucz się w Wielkiej Brytanii