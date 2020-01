Targi w Ptak Warsaw Expo, Warszawa marzec 2020. Bilety, wystawcy, strefy tematyczne, daty, dojazd [PRZEGLĄD]

Ptak Warsaw Expo to Największe Międzynarodowe Centrum Targowo-Wystawiennicze w Polsce i Europie Środkowej, które zlokalizowane jest na przedmieściach Warszawy. Obiekt to 6 nowoczesnych hal i ogromny parking. Miejsce stworzone do organizacji imprez targowych, kongresów i konferencji, eventów promocyjnych i sportowych, a nawet koncertów. Poniżej przedstawiamy listę targów, które odbędą się w Ptak Warsaw Expo w marcu.

TARGI TECHNIKI PAKOWANIA I OPAKOWAŃ WARSAW PACK 2020

Data: 3-5 marca

Wstęp: bezpłatny po rejestracji TUTAJ

V Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Opakowań to wydarzenie, które ma na celu skupienie wszystkich gałęzi branży opakowaniowej i stworzenie dogodnych warunków do profesjonalnych kontaktów biznesowych. Podczas imprezy zostaną zaprezentowane opakowania spożywcze, kosmetyczne, farmaceutyczne, chemiczne, opakowania transportowe, przemysłowe, maszyny wytwarzające opakowania i maszyny pakujące, szeroka gama etykiet i maszyn etykietujących. Targi wzbogacone zostały konferencjami, konkursami oraz specjalną strefą sprzyjającą kontaktom biznesowym.