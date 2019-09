Targi Warszawa wrzesień 2019. Bilety, atrakcje, konferencje, wystawcy, daty [PRZEGLĄD]

Targi Warszawa wrzesień 2019. Kiedy odbędzie się Festiwal Marketingu? Gdzie będą mieć miejsce Targi FIWE Fitness Trade Show? Jacy wystawcy pojawią się na Targach RE-Energy, czyli wydarzeniu dedykowanemu szeroko pojętej energii odnawialnej? Jak wygląda program międzynarodowych targów roślin ZIELEŃ TO ŻYCIE? Sprawdźcie szczegóły wrześniowych targów w Warszawie w artykule poniżej.

5-7 WRZEŚNIA: ZIELEŃ TO ŻYCIE oraz FLOWER EXPO POLSKA 2019 Miejsce: Centrum Expo XXI (Prądzyńskiego 12/14)

Wstęp: bilety od 6 zł Nowości z zakresu osiągnięć technologicznych i hodowlanych, produkty najwyższej jakości, bogaty program wydarzeń towarzyszących wypełniony pokazami, warsztatami i seminariami. To wszystko i wiele więcej będzie na Was czekać na targach ZIELEŃ TO ŻYCIE oraz FLOWER EXPO POLSKA. Organizatorzy zaprosili do udziału w wydarzeniu ponad 250 wystawców z 10 krajów: Polski, Holandii, Niemiec, Danii, Włoch, Belgii, Francji, Litwy czy Kenii i USA. Tegorocznym tematem przewodnim targów jest hasło ''Naturalny wybór''. Jak podkreślają organizatorzy: Hasło zwraca uwagę na fundamentalną rolę zieleni w życiu człowieka oraz jego zamiłowanie do roślin i kwiatów, które stanowią nieodzowny element celebrowania ważnych życiowych okazji, ale też istotny komponent w aranżowaniu codziennej przestrzeni. Tematyka: rośliny - drzewa, krzewy, byliny, pnącza, trawy, kwiaty cięte, rośliny doniczkowe, rośliny rabatowe, rośliny cebulowe, materiał siewny, bonsai, zieleń cięta, drzewka świąteczne

10-11 WRZEŚNIA: TARGI RE-ENERGY Miejsce: Centrum Expo XXI (Prądzyńskiego 12/14)

Wstęp: aby wziąć udział w targach, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny NA TEJ STRONIE

Targi Energii Odnawialnej RE-Energy to wydarzenie targowe dedykowane szeroko pojętej energii odnawialnej (OZE), podczas którego zostaną przedstawione najnowocześniejsze rozwiązania i technologie. RE-energy to nie tylko możliwość przekonania się jak w prosty sposób zadbać o środowisko, ekologicznie dostarczyć i generować energię, ale jest to również szansa poszerzenia dotychczasowej wiedzy o energetyce i ekologii. Uczestnicy wydarzenia: Inwestorzy i deweloperzy

Instalatorzy, projektanci instalacji i architekci

Wytwórcy i dystrybutorzy konwencjonalnej energii elektrycznej

Wlaściciele instalacji OZE

Rolnicy, leśnicy

Konsultanci energetyczni i audytorzy

Dostawcy energii

Inżynierowie

Szkoły wyższe - wydziały ochrony i inżynierii środowiska oraz OZE

Przedstawiciele władz samorządowych i centralnych 13-15 WRZEŚNIA: TARGI FIWE FITNESS TRADE SHOW Miejsce: Centrum Expo XXI (Prądzyńskiego 12/14)

Wstęp: od 35 zł

Międzynarodowe Targi FIWE Fitness Trade Show są obecnie najszybciej rozwijającym się wydarzeniem branżowym w Europie Środkowo Wschodniej. Wydarzenie oferuje uczestnikom targów m.in. szeroką ofertę edukacyjną (konferencje FIWE Fit, FIWE PRO, Personal Trainer, FIWE Experts, FIWE Wellness&Spa, FIWE Investors, FIWE Shops), strefę biznesową np. FIWE Ceo Meetings, Eu4ya by Tiguar Show, KSW Premium Fight Arena, FITNESS TOUR oraz udział w zawodach kulturystycznych IFBB DIAMOND CUP i Pucharze Polski w KiF, zawodach ArmWresling, Europejskich Mistrzostwach Amatorów MMA. Gwiazdy:

W tegorocznej edycji targów weźmie udział m.in.:

Deynn

Daniel Majewski

Akop Szostak

Sylwia Szostak

Timea Trajtelova

Kasia Oleśkiewicz

Michał Karmowski

Mariusz Pudzianowski

Anna Kościuczyk

Kasia Dziurska

Sandra Małecka

Klaudia Bembenik

Piotrek Szeliga

18-19 WRZEŚNIA: FESTIWAL MARKETINGU Miejsce: Centrum Expo XXI (Prądzyńskiego 12/14)

Wstęp: aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy wypełnić formularz NA TEJ STRONIE. Wydarzenie skierowane jest do osób związanych z branżą reklamową. Wydarzenie to największe targi branży reklamy w drugiej połowie roku. Atutem imprezy jest starannie wyselekcjonowana grupa zwiedzających z pominięciem osób niezwiązanych z marketingiem, zamawianiem usług marketingowych, reklamowych i eventowych. Główne wydarzenia towarzyszące to konferencja Marketing Mix oraz EVENT MIX. Co roku grono prelegentów zasilają takie sławy jak Dorota Wellman, Jurek Owsiak, Krzysztof Materna czy Paweł Tkaczyk.