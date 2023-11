Targi WZORY w Warszawie. Elektrownia Powiśle zapełniła się lokalnymi projektantami i rzemieślnikami

Targi WZORY w edycji jesiennej trwały przez cały weekend w Elektrowni Powiśle. Wydarzenie było skierowane do osób, które lubią zaopatrywać się w rzeczy od lokalnych projektantów i rzemieślników. Na miejscu czekało mnóstwo stoisk: z meblami, ceramiką, biżuterią, kosmetykami naturalnymi, a także dekoracjami i akcesoriami.

To moment na to, aby ocieplić naszą przestrzeń domową przytulnym lampami, świeczkami i olejkami zapachowymi, miękkimi kocami i pięknymi filiżankami na wieczorną herbatę. Czas, w którym nasza garderoba przechodzi zmianę na sezon jesienno – zimowy, a Wy na Wzorach kupicie ciepłe czapki, szaliki i swetry wełniane robione ręcznie przez naszych wystawców! - zachęcali do przyjścia organizatorzy.